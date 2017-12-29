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29.12.2017 04:30

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 2018 için asgari üret teklifi

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Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 2018 için asgari üret teklifi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin bu yıl başında 1.404 liradan 2 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu bu yıl CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayında  iki yıl önce de bin lira olan asgari ücret için 1.500 lira rakamını gündeme getirdiğini ve hükümetin asgari ücreti 1.300 liraya çıkardığını hatırlatmış 1.404 lira olan asgari ücretin önümüzdeki yıldan itibaren 2 bin liraya çıkarılmasını teklif etmiş.

Ece Üner'in sunduğu 'Enine Boyuna' programına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, teklifini yineleyerek ''2018 ülkemiz için çok önemli. 2018'de hepimiz mutlu bir güne uyanmak isteriz. Bu ülkede 15 yılda yoksulluk bitmediyse bu kabahat birilerinindir. Her evde tencerelerin kaynaması ortak arzumuz olmalı. 4 yıl içinde bunların tamamı gerçekleşebilir. 2018'de asgari ücret 2000 lira olmalı. Nereden çıktı diyorlar. 2000 lira büyük bir para değil. Bunun büyük kısmı yeni vergiye gidecek. 2000 net para alınca bu insan bereket versin diyecek.'' ifadelerini kullandı.

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