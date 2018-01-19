Kılıçdaroğlu'ndan genel başkan adayları için ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yaptı.

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CHP'nin 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayını seçeceğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin adaylığını açıklayabileceğini söyledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından o bölüm:

BİZ SEÇİLMİŞLERİN PARTİSİYİZ

Önümüzde bir kurultay var. Genel başkan adatları çıktı diye bir kısım medya CHP'de huzursuzluk. Ne huzursuzluğu, ne gürültüsü. Genel başkan adayı elbette çıkabilir. Çıkmıyorsa bu seçimi niye yapıyoruz? CHP atanmışların görev yaptığı bir parti değildir. Seçilmişlerin görev yaptığı bir partidir. Sen atama ile getirirsin biz seçimle getirirsin. Bu ülkeye demokrasi getiren partiyiz biz. Kalem sahibi olan arkadaşlara söylüyorum. Biz seçilmişlerin partisiyiz. Elbette genel başkan adayları olacaktır. Genel başkan yeni genel başkan adaylarını yetiştirecektir, önlerini açacaktır. Her parti bize imrenmeli.