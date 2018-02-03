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03.02.2018 15:55

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen Sevr'i mi özledin?

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen Sevr'i mi özledin?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Lozan çıkışına sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları: 

LOZAN TEPKİSİ: O ONUR BELGESİNİ TARTIŞTIRMAYIZ


"Dış politika milli olmak zorundadır. Türkiye bugün bir beka sorunu ile karşı karşıya. Türkiye'yi bu noktaya taşıyanlar utanmadan Lozan'ı tartışmaya açıyorlar. Lozan bu ülkenin tapu senedir. Sen Sevr'i mi özledin? Lozan'ı kanla gözyaşı ile acı ile aldık. Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Lozan verdiğimiz milli kurtuluş savaşının onur belgesidir. O onur belgesini kimseye tartıştırmayız.

Dış politikayı kesinlikle milli yapacağız. Egemen güçlerin talimatını kabul etmeyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Türkiye'nin Mısır ile Suriye, Irak ile, Libya ile, AB ile, Rusya ile, ABD ile ilişkilerini hangi parti inşa eder. Açık ve net düşünün göreceksiniz ki ilk akla gelecek parti CHP'dir. Çünkü CHP 'Yurtta barış dünyada barış' isteyen bir partidir. Yüzümüzü insan haklarının, evrensel değerlerin ve adalete önem veren milletler hanesine çevireceğiz."

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