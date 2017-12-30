Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hâkiminle savcınla gel, korkmuyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında açtığı davalara bakan hâkimin gece yarısı atamasıyla değiştirilip yerine 2016'da göreve başlayan bir ismin getirilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma" diye seslendi.

Asgari ücretin net 1603 lira olmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete, “Ankara’daki beylerin vicdanına sesleniyorum bin 709 lirayla siz geçinebiliyor musunuz?” diye sordu.

CHP Adana İl Kongresi’nde konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

EN ÇOK ŞİKÂYET ÇİFTÇİDEN GELİYOR

Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin çiftçisinin sanayicisinin esnafın düşünmesi lazım. Bir 2002’ye baksınlar bir 2017’ye baksınlar. Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.

HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK

15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktık. Niye karşı çıktık? Demokrasiyi yok ettikleri için. Şehitlerimize de gazilerimize de çok şey borçluyuz. 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile falan mücadele ettiği yok. Bugün Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur.

GECE YARISI HAKİM DEĞİŞTİRİYORLAR

Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Sadece siz değil sizin feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını hukukunu adaletini kim savunacak? Açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak? Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN LİRA OLMALIYDI

Asgari ücret açıklandı bin 404 liraydı bin 603 liraya çıktı. Dedik ki iki bin lira olsun. Madem yüzde 11 büyüme var bu verdiğin rakam nedir? 3 çocuklu evli birinin eline geçecek para bin 709 lira. Ankara’daki beylerin vicdanına sesleniyorum bin 709 lirayla siz geçinebiliyor musunuz? Arabaya uçağa para vermiyorsunuz. Emin olun bu Ankara’da oturanlarda vicdan yok vicdan. Biz asgari ücretliye net iki bin lira vereceğiz.

BELEDİYELERİ ALACAĞIZ

2019 önce yerel seçim… Adana’yı Mersin’i Balıkesir’i Antalya’yı Ankara’yı Bursa’yı İstanbul’u alacağız. Sosyal bir devlet nasıl oluyormuş bütün dünyaya göstereceğiz. Gidin İzmir’e bakın. Gidin Burdur’a hiçbir süt üreticisi şikayet etmez. Çiçek mi alacak kooperatiften alıyor. 20 Temmuz sivil darbe sürecini yaşıyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın bu ülkenin insanları var iyi insanları var aydınları var. Biz asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Her yerde mücadele edeceğiz size sözüm söz gerekirse önce o bedeli bu ülke için ben ödeyeceğim. Bedel ödemekten kaçınmayacağız.

DERHAL İSTİFA ETSİNLER

Bir CHP’li çıkar ‘Ben ne olacağım’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Memleket hangi halde ben ne olacağım arayışı içindeler. Ben ne olacağım diyenler varsa gitsinler o partiye. Biz ne olacağız? Bizim mücadelemiz işçinin mücadelesidir, gazetecinin, hapisteki milletvekillerinin mücadelesidir. Ben ne olacağım, hangi listeye geleceğim? Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Birbirine sırtını dönenlerin hiç birisi bu partide bir yere gelmeyecektir. Zaten kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız.