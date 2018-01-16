Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Canan Kaftancıoğlu yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın CHP İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'na yönelik sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, " Bugün, daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan (Erdoğan), bizim İstanbul İl Başkanımız ile ilgili bir sürü laflar etmiş. Korksun veya korkmasın İstanbul İl Başkanımız bugün onun cevabını verecek. Benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Sevgili Erdoğan, benden niye korkuyorsun? Sen daha uzun boylusun, gel karşıma bana söyleyeceğini adam gibi karşıma çık yüzüme söyle." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Herkesin şunu rahatlıkla söylemesi gerekir. İyi ki varsın CHP. Çünkü, CHP demek Cumhuriyet demektir, demokrasi demektir.

CHP demek gençlere siyasette yer açmak demektir.

CHP demek Türkiye demektir.

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Bugün, daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan, bizim İstanbul İl Başkanımız ile ilgili bir sürü laflar etmiş. Korksun veya korkmasın İstanbul İl Başkanımız bugün onun cevabını verecek.

Benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Sevgili Erdoğan, benden niye korkuyorsun? Sen daha uzun boylusun, gel karşıma bana söyleyeceğini adam gibi karşıma çık yüzüme söyle.

Türkiye'nin gereksiz polemiklere ihtiyacı yok. Söyleyecek lafın varsa, bütün televizyon kanalları, gazeteciler senin emrinde. Ne arkamdan dedikodu yapıp duruyorsun. Dünyadan korkmam diyor, Bay Kemal'in dediğinden korkuyor. Doktorlarını, politikacılarını yanına al, vallahi tek başıma çıkacağım. Sana yarım saat versinler, 10 dakika bana yeter. Kim haklı kim haksız milletin önünde hesaplaşalım. Dedikodu ile memleket mi yönetilir. Ne derlerse desinler, bu millet şunu söylemeli; İyi ki varsın CHP.