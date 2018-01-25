Kılıçdaroğlu'ndan Eminağaoğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama

CHP lideri Kılıçdarooğlu, YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklamasını yorumladı.

CHP lideri Kılıçdarooğlu, YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklamasını yorumladı.

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Kılıçdaroğlu, Eminağaoğlu'nun adaylığı hakkında gazetecilerin sorusu üzerine "Cumhuriyet Halk Partisi'nin özelliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinin seçimle gelmiş olmasıdır, atamayla değil. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Elbette genel başkanlığa da, il başkanlığına da, ilçe başkanlığına da değişik adaylar çıkar. Kuralı vardır. Adaylar çıkar, demokratik yollarla yarışırız. Birisi başkan olur ve sonra herkes ona destek olur. Bizim temel kuralımız budur" diye konuştu.