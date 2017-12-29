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29.12.2017 16:50

Kılıçdaroğlu'ndan bütçe eleştirisi

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Kılıçdaroğlu'ndan bütçe eleştirisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2018 bütçesi değerlendirmesi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı  "2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ilişkin sosyalpaylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Kabul edilen 2018 Bütçe Kanunu, işsizliğe, yoksulluğa çare bulacak, üretimi, ekonomiyi canlandıracak bir bütçe değil, yandaşı ihya edecek, vergileri vatandaşın sırtına yüklecek bir bütçe. Yandaşlar, saraydakiler sefa sürerken vatandaş yine cefa çekecek! Vatandaşın temel ihtiyaçlarından zengin-fakir demeden vergi alıyorsunuz. Görüyorum ki bir tek vergide eşitliğe inanıyor, ayrım yapmıyorsunuz. Konu bütçedeki gelirin dağılımına gelince iş değişiyor. Bir grup azınlık kaymağını yerken, millet sizin yüzünüzden giderek fakirleşiyor" ifadesini kullandı.

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