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21.01.2018 19:40

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal'a ziyaret! Sağlık durumu hakkında konuştu

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Kılıçdaroğlu’ndan Baykal'a ziyaret! Sağlık durumu hakkında konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya’da tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 7 haftadır Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau hastanesinde tedavi gören Deniz Baykal’ı ziyaret ederek doktorundan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanımızın durumunu hekiminden dinledik. Durumu iyi. Ay başında Türkiye’ye gelecek. Yine kısa bir süre Türkiye’de tedavi görecek." dedi.

Baykal’ın sağlığına kavuşmasını ümit ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Umarız kısa bir süre içinde sağlığına kavuşur. Parlamentodaki görevini yapar. Onun görev yapması, düşünmesi, düşüncelerini Türkiye’de halkıyla paylaşması son derece değerli. Bugün her zamankinden daha fazla Deniz Baykal’a ihtiyacımız var. Türkiye’nin içinde bulunduğu konumu en iyi değerlendirecek olan siyaset insanlarından birisidir. Önemli bir devlet adamıdır. Umarım kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve Türkiye’ye döner" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Baykal ile görüşüp görüşmediğine ilişkin sorusuna "Doktorları o konuda izin vermediler. Doğru olmadığını ifade ettiler" cevabını verdi.

Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Mesut Koç ve bazı partililer katıldı.
Baykal, İbni Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya’ya getirilmişti.

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