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09.01.2018 19:55
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Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye OHAL tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye OHAL tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu toplantısında olağanüstü hâlin 6. kez uzatılması kararına tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin gündeminde taşeron işçilik diye bir şey yoktu. 1 milyonu aşkın insan hak talebinde dahi bulunamazdı.

Bunları ilk kez Türkiye'nin gündemine biz taşıdık" dedi. OHAL'in yeniden uzatılacak olmasına değinen Kılıçdaroğlu, "OHAL'i yeniden getiriyorlar. Niye getiriyorsun kardeşim? FETÖ ile mücadele ise yap mücadeleni. Sen mücadele ettin de karşı mı çıkıldı?" dedi. 

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