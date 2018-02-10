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10.02.2018 16:20

'Kılıçdaroğlu söylediğinde etmedikleri hakareti bırakmamışlardı'

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'Kılıçdaroğlu söylediğinde etmedikleri hakareti bırakmamışlardı'
Can Ataklı, Erdoğan'ın Suriyeliler konusundaki söylem değişikliğini değerlendirdi.

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeliler konusundaki söylem değişikliğini kaleme aldı.

Can Ataklı'nın "Sermaye de cesaretli olmalı" başlıklı yazısının Suriyelilerle ilgili bölümü şöyle:

"Bir karar verse artık! Suriyeliler gidecek mi kalacak mı?

Hiç beklenmedik bir anda “Suriyelileri ilanihaye barındıracak değiliz” deyiverdi AKP genel başkanı. Aslında bundan birkaç ay önce CHP genel başkanının söylediğinden farklı değildi sözleri. AKP genel başkanı da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi Suriye'de çözümün bir an önce olmasını dilediklerini, ülkemizde yaşayan 3.5 milyon Suriyeli'nin de ülkelerine dönmek istediğini belirterek “Onları geri göndereceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu bunları söylediğinde etmedikleri hakareti bırakmamışlardı. CHP liderini insanlık düşmanı bile ilan etmişti. Şimdi aynı şeyleri söylüyor, nedense tek bir AKP'li bile tepki göstermiyor. Kimse kalkıp da “Biz ensar olmakla övünüyoruz, Suriyelilere kucak açtık, nereden çıktı bu göndermek” demiyor.

Demesinler, bana ne de Erdoğan'ın da bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum artık. Daha kısa bir süre önce tabii yine Kılıçdaroğlu'nu ve “Cehape zihniyetini” eleştirmek için “Suriyelileri bağrımıza bastık” demiş ve “misafirlerin kalıcı konutlara yerleştirileceği” müjdesi vermişti. Ayrıca Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçmeleri için teşvik edildikleri de bilinen bir gerçek.

Peki, ne oldu da Suriyelilerin “ilanihaye” Türkiye'de kalamayacakları aklına geldi acaba? Tam da Suriye topraklarında operasyonlar yapılırken “Sizi göndereceğiz” demek yükselen ve “biz savaşırken Suriyeliler yan gelip yatacak mı?” diye tepki gösteren milliyetçi damara bir mesaj mı acaba?"

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