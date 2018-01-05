Kılıçdaroğlu: Senin feriştahın gelse bizi korkutamaz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlar, başkanı Murat Hazinedar'ın görevinden alındığı Beşiktaş Belediyesi önünde toplanmaya başladılar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. CHP, avukat odalarında kurulan değil, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Herkesin hakkını, hukukunu koruyan bir partidir. Her mazlumun hakkını ve hukukunu koruyan bir partidir. Çünkü adaletin oladığı yerde insan olmaz. Keşke bugün biz emeklileri, enflasyonu, işsizliği tartışsaydık ama kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? CHP'li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz. Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçisinin de hakkını savunacağız. Sanıyorlar ki emekliye 3-5 kuruş verdik sesini kesecek.





İSTANBUL'U ALACAĞIM

14 belediye başkanımızı alsan dahi İstanbul'u alacağım. İstanbul'a ihanet edenleri tek tek açıklayacağım.

Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Bizi kendi partileriniz gibi düşünmeyin. CHP, avukat odalarında kurulan değil, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Herkesin hakkını, hukukunu koruyan bir partidir. Her mazlumun hakkını ve hukukunu koruyan bir partidir. Çünkü adaletin oladığı yerde insan olmaz. Keşke bugün biz emeklileri, enflasyonu, işsizliği tartışsaydık ama kendileri geliyorlar gündeme egemen olamıyorlar. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Nasıl? CHP’li belediye başkanlarını alırsak gündemi değiştiririz. Sonuna kadar emeklinin de işsizin de taşeron işçisinin de hakkını savunacağız. Sanıyorlar ki emekliye 3-5 kuruş verdik sesini kesecek. Sen sarayında oturuyorsun, vatandaşa diyorsun ki 1600 lira para verdik. İşçinin alın terinin hakkını sonuna kadar savunacağım. Mücadele edeceğiz sonuna kadar.

İhanet ettiler İstanbul'a. Hesap veriyorlar mı? Hayır. Diyorsun ben dünya lideriyim. 16/9'u yıkamıyorsun. Bu milletin parası ile hava basıyorsun millete. Bizi hakimleri ile savcıları ile korkutacaklar. Eğer bir ülkede suöluyu hakim değil de, siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gece yarısı hakim değiştiriyor. HSK'ya sesleniyorum. Siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmek.



Biz Türkiye Cumhuriyet devletine güveniyoruz. Hükümet devlet olmaya kalkarsa, devlet yara alır.

Belediye başkanımız mal bildiriminden suçlanıyor.



Mal bildirimi sağlıklı değilmiş. Savcılık inceledi. Ataşehir Belediye Başkanımız da buyurun inceleyin dedi. Bizim belediye başkanlarımızın Man Adaları'nda kurulan şirketleri de yok. Bütün bunlar için ey Kılıçdaroğlu, sen neden benim yakınlarımın şirket kurduğunu açıkladın. Bizim belediye başkanlarımızın ayakkabı kutuları, Man Adaları'nda şirketleri yok.



Soruyorum 15 milyon dolarlık şirketi.



Oda biliyor kendisi ve yakınları suçludur.

Sizin feriştahınız gelse bir milim bile geri adım atmayacağım.



Bizim belediye başkanlarımız senin gibi 'oğlum paraları sıfırla' demedi.



Göndermezsen namertsin. Biz çekinmeyiz. Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar. Ne FETÖ'cüsü. Aynı menzile siz yürümüyor muydunuz ya. Devletin valilerini, kaymakamlarını, emniyet müdürlerini FETÖ'cülere sen teslim etmedin mi? Ben senin (Erdoğan) ne kadar iyi FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ta, İstanbul'da söylüyorum, cesaretin varsa çık karşıma çık. 18 ay geçmiş, belediye başkanı diyor ki soruşturun. 18 aydır tık yok. Dosyada bir şey yok. Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu biliyorum Cesaretin varsa yüreğin varsa. Senin istediğin televizyon kanalında, gazetecilerle çık karşıma.



"BALYOZ, ERGENEKON TAKTİKLERİNİ UYGULUYORLAR"



Balyoz'da Ergenekon'da ne yapıldıysa yine aynı taktik, ama unutmasınlar biz onlar gibi değiliz. Balyoz'da, Ergenekon'da birilerini susturdular. Biz susmayacağız. Kendine güveniyorsan FETÖ'ye kim kaynak aktarmış tartışalım.

Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ'ye aktarıldıysa belediye başkanını gelir önce ben görevden alırım. Türkiye'yi verdin sen kardeşim. Şikayet ediyor şimdi. Feriştahın gelse biz korkmayız kardeşim. Boğazımızdan haram nokta inmedi ki korkacağız. Türkiye'de en çok denetlenen belediye Beşiktaş. Biz her kuruşun hesabını veririz. Saraya ne kadar para harcıyorsun arkadaş, örtülü ödenekten nereye gidiyor. Bana bir kuruşun hesabını veriyor mu? Biliyorum şimdi burada konuştum tekrar tazminat davası açacaklar.



FERİŞTAHIN GELSE BİZİ YILDIRAMAZ

Mısır'daki sağır sultan da duysun. Senin feriştahın da gelse bizi asla yıldıramaz ve korkutamaz. Biz hiçbir zaman çocuklarımıza telefon edip oğlum paraları sıfırladın mı demeyiz. Kul hakkı yiyen adamdan bu memlekete hayır gelmez. Bizim yolumuz kutlu bir yoldur. Belediye başkanımız açığa alındı.



YEREL SEÇİMLERİ BİR AN ÖNCE YAPALIM

Gündemi değiştirmek istiyorlar. Vatandaşa hizmet eden belediye başkanı niye istifa ettirilsin? Al ordunu gel televizyonlara konuşalım. Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geceçek CHP'den. Yüzde 77 oy aldı zaten. Cesaret ediyorsanız yerel seçimleri bir an önce yapalım. Anayasayı değiştirelim. Göreceksin herkes boyunun ölçüsünü alacak.