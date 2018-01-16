Kılıçdaroğlu: Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız

ABD ve Rusya'ya uyarılarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''İnsan kanı içmekten hoşlanıyorsanız buyurun silah gönderin. Ne PKK'ya ne onun uzantılarına ne IŞİD'e ne uzantılarına silah göndermeyin. Biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu coğrafyayı bir barış denizine dönüştürelim. Bu bölgenin bir özelliği daha var. Petrolün tarihini bilenler bu bölgenin özelliğini kavrarlar. Bölge bir devletin tek başına yapılandırdığı bir bölge olmaktan çıkmış durumda. Irak'a yapılan saldırı sonrası ne büyük acılar çektiğimizi hepimiz biliyoruz. Suriye'de benzer bir olay yaşanıyor. Binlerce çocuk öldü. Bugün Ortadoğu aktörlerin yönlendirdiği bir Ortadoğu'dur. Bir ucunda Amerika var bir ucunda Rusya var bir ucunda İran var bir ucunda Türkiye var.

''BİR UCUNDA AMERİKA BİR UCUNDA RUSYA BİR UCUNDA İRAN BİR UCUNDA TÜRKİYE''

Bu coğrafyayı bir barış denizine dönüştürelim. Bu bölgenin bir özelliği daha var. Petrolün tarihini bilenler bu bölgenin özelliğini kavrarlar. Bölge bir devletin tek başına yapılandırdığı bir bölge olmaktan çıkmış durumda. Irak'a yapılan saldırı sonrası ne büyük acılar çektiğimizi hepimiz biliyoruz. Suriye'de benzer bir olay yaşanıyor. Binlerce çocuk öldü. Bugün Ortadoğu aktörlerin yönlendirdiği bir Ortadoğu'dur. Bir ucunda Amerika var bir ucunda Rusya var bir ucunda İran var bir ucunda Türkiye var.

''HÜKÜMETE SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPMAK BİZİM GÖREVİMİZ''

Burada uyarmak bizim namus borcumuzdur. İnsan kanı içmekten hoşlanıyorsanız buyurun silah gönderin. Ne PKK'ya ne onun uzantılarına ne IŞİD'e ne uzantılarına silah göndermeyin. Biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız. Hükümete de sağduyu çağrısı yapmak bizim görevimizdir. Diplomaside hamasetin geçerliliği yoktur. Diplomatik kanalların sonuna kadar zorlanması lazım. El Bab'daki şehit sayımız 70'i aştı. Esad için orada çarpışıyoruz 70 askerimiz şehit oldu. Eğer siz üç hamle ötesini görmezseniz dış politikayı iyi yönetemezsiniz.''