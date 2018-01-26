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26.01.2018 18:55

Kılıçdaroğlu: Kalbimiz Afrin'de askerlerimiz için atıyor

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Kılıçdaroğlu: Kalbimiz Afrin'de askerlerimiz için atıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu burada da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN -  Harun UYANIK / İstanbul - DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede kim adalet istiyorsa; görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun kim adalet istiyorsa sözüm söz bu can onun yanında olacaktır. Hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kavga, gerginlik istemiyoruz; her evde aş, iş olsun, herkes evinde huzur içinde yaşasın, her evde barış olsun istiyoruz. Niye kavga edelim? Hangi gerekçeyle kavga edelim. Geriyorlar ortamı, geriyorlar. Biz gerginlikten yana değiliz. Biz kendi ülkemizde hep beraber, birlikte, 80 milyon huzur içinde yaşamak istiyoruz.

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Bakın kalbimiz atıyor. Ne diye atıyor; Afrin için atıyor. Afrin'de askerlerimiz var. Onların başımızın üstüne yeri var. Onlar mücadele ediyorlar -30, -35 derecede. Zor şartlarda mücadele ediyorlar. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye. Terör örgütleriyle mücadele ediyorlar. Terörden en büyük acıyı çeken bir ülkenin vatandaşları olarak kendi ülkemizde ve hiçbir ülkede terör istemiyoruz. Ortadoğu'nun kan gölüne dönmesini de istemiyoruz. Biran önce Ortadoğu'nun her tarafında barış, huzur olsun. Herkes ama herkes kardeşçe yaşasın, en büyük arzumuz budur" dedi. 

"HER KURUŞUN HESABINI BU MİLLETE VERMEK NAMUS BORCUMDUR"

"Her vatandaşın hakkını ve hukukun sonuna kadar koruyacağız" Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün saraylarda oturanlar sarayı kaça yaptığını millete söylemiyorlar. Ama sözüm söz; her kuruşun hesabını bu millete vermek benim namus borcumdur, namus borcum. Benim onlardan bir farkım var; onlar kul hakkını yerler, biz kul hakkını yemeyiz. Kul hakkını sonuna kadar savunuruz ve koruruz. Eğer her kuruşun hesabını verebiliyorsanız sizden daha değerli birisi yoktur. Bizim siyaset felsefemiz de, ahlak felsefemiz de, inanç felsefemiz de böyledir. Her kuruşun hesabını millete vermek."

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