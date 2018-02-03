Kılıçdaroğlu: İki değerli yoldaşımız aramızda yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda açılış konuşmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Biri Deniz Baykal, inşallah kısa sürede aramıza katılacak. Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu, hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı ülkede hiçbir somut gerekçe gösterilmeden içeride tutulmaktadır. Bütün yol arkadaşlarımın selamını gönderiyorum.

Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan belgeyle içeride. Onu tutuklayanlar şu an içeride. Terör örgütlerinin bildiği nasıl devlet sırrı olur. İstediğiniz kadar baskı kurun. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Çünkü biz, Kuvayı Milliyeciyiz.

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