Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, saat 15.40 sıralarında Maltepe Cezaevi'ne geldi.
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım" diye konuştu.
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