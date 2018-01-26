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26.01.2018 18:55

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

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Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, saat 15.40 sıralarında Maltepe Cezaevi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz önümüzdeki hafta kurultayımız var. Kurultay öncesi milletvekillerimizin görüşlerini alıyoruz. Enis bey haksız yere hapiste yatıyor. Onun da görüşlerini aldım" diye konuştu.

 

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