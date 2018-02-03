Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Açıklama geldi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesi CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün ve yarın gerçekleşecek kurultayda kazananın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirtirken, Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesi CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. 2019 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınırken, 'partinin genel başkanı Cumhurbaşkanlığı için her zaman aday olabilir' sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığının sinyallerini verdi. Altay, 2019 seçimlerinde 'demokrasi kazanacak' ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu takdirde seçimleri kazanacağını vurguladı.

HDP'nin desteğini alacak mısınız sorusuna ise, 'Bizim siyasi partiler konusunda işbirliği ve mutabakat gibi bir durumumuz yok. Referandum sırasında oluşan HAYIR bloğu vardı. HDP, Saadet Partisi bu bloktaydı. Yine 2019'da tek adam rejimine karşı bu partilerin birlikte yol alabileceğini söylemek mümkün. Ancak şunu unutmamak lazım bir çok MHP'li referandumda HAYIR oyu verdiği gibi bir çok Kürt vatandaşı da EVET oyu vermiştir.