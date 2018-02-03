  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
03.02.2018 15:55

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Açıklama geldi

»
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Açıklama geldi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesi CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'e önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün ve yarın gerçekleşecek kurultayda kazananın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirtirken, Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesi CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. 2019 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı sorusuna kesin yanıt vermekten kaçınırken, 'partinin genel başkanı Cumhurbaşkanlığı için her zaman aday olabilir' sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığının sinyallerini verdi. Altay, 2019 seçimlerinde 'demokrasi kazanacak' ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu takdirde seçimleri kazanacağını vurguladı.

HDP'nin desteğini alacak mısınız sorusuna ise, 'Bizim siyasi partiler konusunda işbirliği ve mutabakat gibi bir durumumuz yok. Referandum sırasında oluşan HAYIR bloğu vardı. HDP, Saadet Partisi bu bloktaydı. Yine 2019'da tek adam rejimine karşı bu partilerin birlikte yol alabileceğini söylemek mümkün. Ancak şunu unutmamak lazım bir çok MHP'li referandumda HAYIR oyu verdiği gibi bir çok Kürt vatandaşı da EVET oyu vermiştir.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurultayda rekor imza! Kılıçdaroğlu ve İnce'ye imza veren sayısı...03 Şubat 2018 Cumartesi 13:25
  • CHP kurultayında boş koltuk detayı! Kime ayrıldığı belli oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 13:20
  • Cihaner ve Böke'nin tüzük hamlesinde flaş gelişme03 Şubat 2018 Cumartesi 13:12
  • Kılıçdaroğlu'ndan flaş Suriye çıkışı ve partililere 6 görev03 Şubat 2018 Cumartesi 12:40
  • Ümit Kocasakal ve Eminağaoğlu yeterli imzayı toplayabildi mi?03 Şubat 2018 Cumartesi 12:37
  • Muharrem İnce'nin tüzük değişikliği kararı belli oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 12:27
  • Kılıçdaroğlu hedefindeki belediyeleri açıkladı03 Şubat 2018 Cumartesi 12:21
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sen Sevr'i mi özledin?03 Şubat 2018 Cumartesi 12:14
  • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan ilk kareler03 Şubat 2018 Cumartesi 11:45
  • CHP Kurultayı'nı yönetecek Divan Başkanı belli oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 11:22
    • FOTO GALERİ
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan yeni kareler
    • CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'ndan ilk kareler
    • İnanılmaz görüntü! El ve ayaklarından ağaç çıkıyor
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti