Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuştu (2)

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşen CHP 36. olağan İl Kongresi'nde konuştu.
13 Ocak 2018 Cumartesi 12:55
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararını uygulamayan mahkemenin hakimlerine tepki gösterdi. "Hitler'in Adalet Müşaviri dönemin hakimlerine şunu söylüyor: 'Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorun: Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verir…' Bugün bazı hakimler, AYM kararını tanımayanlar da o düzende yer aldılar."
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