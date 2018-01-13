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13.01.2018 14:25
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Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuştu

Kılıçdaroğlu CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuştu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşen CHP 36. olağan İl Kongresi'nde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararını uygulamayan mahkemenin hakimlerine tepki gösterdi. "Hitler'in Adalet Müşaviri dönemin hakimlerine şunu söylüyor: 'Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorun: Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verir…' Bugün bazı hakimler, AYM kararını tanımayanlar da o düzende yer aldılar."

 

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