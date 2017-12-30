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30.12.2017 16:30

Kılıçdaroğlu: Büyüme yüzde 11 ise bu asgari ücret ne?

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Kılıçdaroğlu: Büyüme yüzde 11 ise bu asgari ücret ne?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirerek, "Büyüme yüzde 11 ise, bu rakam ne ? Ankara'da oturanların vicdanı yok. Biz asgari ücreti net 2 bin lira yapacağız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Adana İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut İl Başkanı Aydan Barut ile CHP Adana eski milletvekili Sedat Doğan'ın aday olduğu kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, 2019'un çok önemli olduğunu hatırlatıp, destek istedi. Asgari ücretin 1603 lira, evli 3 çocuklu işçinin eline geçecek paranın ise 1709 lira olacağını  belirten Kılıçdaroğlu, hükümete eleştirilerde bulundu.

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CHP iktidarında asgari ücretin net 2 bin lira olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Asgari ücret net 2 bin lira olsun' dedik. 'Net 2 bin lira olursa asgari ücretli ailemiz borç harç, kıt kanaat geçimini sağlar' dedik. Maden yüzde 11 büyüme var, verdiğin rakam ne o zaman ? Evli 3 çocuk sahibi işçinin eline net 1709 lira geçecek. Ankara'da oturan beylere soruyorum. Siz 1709 lira ile geçinebiliyor musunuz?  Sizler binlerce para alıyorsunuz, asgari ücretliye gelince evli 3 çocuklu aileye 1709 lira ile geçin diyorsunuz. Otobüse binecek para lazım, çocuğunu okula gönderecek para lazım. Ankara'da oturanların vicdanı yok. Asgari ücret 1500 lira olmalı dediğimizde 'Parayı nerden bulacaksın?' dediler.  Sen her türlü lüksü yaşarsın asgari ücretliye gelince parayı nerden bulacaksın diyeceksin. Ağalardan beylerden keseceğim asgari ücretliye net 2 bin lira vereceğim. Sözüm söz."

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