Kılıçdaroğlu: Bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, 10 Ocak mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesi, baskı rejiminin en açık göstergesidir. Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum!"
Gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale gelmesi, baskı rejiminin en açık göstergesidir. Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha tüm dünyaya haykırıyorum!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 10 Ocak 2018
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