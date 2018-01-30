Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.
30 Ocak 2018 Salı 16:57
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.
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