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30.01.2018 21:30
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Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı

Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.
 

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