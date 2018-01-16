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17.01.2018 00:30

Kick Boks müsabakasında yaralanan genç sporcu, yaşamını yitirdi

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Kick Boks müsabakasında yaralanan genç sporcu, yaşamını yitirdi
Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki Alperen Atabay, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

14 Ocakta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı. Turnuvaya, Antalyanın Kemer ilçesine bağlı Çamyuvadaki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulundan katılan Alperen Atabay, geçen Cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü.

Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alınmıştı.

Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.

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