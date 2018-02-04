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04.02.2018 12:25

Kıbrıslılar başkanlık seçiminin 2. turu için sandık başında

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Kıbrıslılar başkanlık seçiminin 2. turu için sandık başında
Kıbrıs'ta seçmenler, yeni liderlerini belirlemek için oy veriyor. Seçimlerde ilk turda en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışıyor.

REUTERS/ Yiannis Kourtoglou Kıbrıs Cumhuriyeti'nde halk, yeni liderini belirlemek için 2. turda oylarını kullanıyor.
28 Ocak'taki seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle ilk turda en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız aday Stavros Malas'ın yarıştığı seçim için seçmenler, yerel saatle 07.00'de açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Aralarında yurt dışındaki 38 merkezin de bulunduğu bin 122 seçim merkezinde sandıklar, yerel saatle 18.00'de kapanacak.

Anastasiadis 09.30'da Limasol'da, Malas da 10.00'da Lefkoşa'da oyunu kullanacak.

Kıbrıs'ta kayıtlı 550.876 seçmen bulunurken bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Başta Yunanistan ve İngiltere olmak üzere 15 ülkede de 11.683 Rum seçmen kayıtlı bulunuyor.

ANASTASİADİS FAVORİ OALRAK GÖSTERİLİYOR

Son 5 yıldır Kıbrıs'ın liderliğini yapan 71 yaşındaki Anastasiadis'in favori görüldüğü seçimde seçilecek lider olacak aday, 5 yıl süreyle adayı yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek.
Kesin sonuçların alınmasından sonra Lefkoşa'daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu'nda yeni başkan törenle ilan edilecek. Seçilecek yeni başkanın resmi yemin töreni ve Rum Meclisi'ne yeni başkan ataması ilerleyen günlerde yapılacak.

Geçen haftaki ilk tur seçimlerinde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35.5'ini, Malas da 30.3'ünü alarak 2. tura kalmıştı. Ancak seçmenlerin yüzde 28'i seçimin ilk turunda oy kullanmamıştı.

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