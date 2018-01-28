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28.01.2018 12:00

Kıbrıs yeni liderini seçmek için sandık başında

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Kıbrıs yeni liderini seçmek için sandık başında
Kıbrıs'ta halk 5 yıl görev yapacak yeni liderini seçmek için sandık başına gitti.

Toplam 9 adayın yarıştığı başkanlık seçimi için vatandaşlar, yerel saatle 07.00'de açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Aralarında yurtdışındaki 38 merkezin de bulunduğu toplam bin 122 seçim merkezinde sandıklar yerel saatle 18.00'de kapanacak.

Kıbrıs'ta kayıtlı 550 bin 876 seçmen bulunurken, bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Başta Yunanistan ve İngiltere olmak üzere yurtdışında 15 ülkede ise toplam 11 bin 683 Rum seçmen kayıtlı bulunuyor.

Seçim sonuçlarında adaylardan herhangi birinin oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması halinde lideri en çok oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tur belirleyecek.

Son 5 yıldır yönetimde olan ve sağcı muhafazakarların ile liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in favori görüldüğü seçimde, AKEL'den Stavros Malas ve DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos önde gelen diğer adaylar olarak görülüyor.

Seçimde ayrıca Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışacak.

Anastasiadis, Limasol’daki seçim merkezinde sandık başına gidecek. Diğer adaylardan Papadoulos ve Malas ise Lefkoşa’daki seçim merkezlerinde oylarını kullanacak.

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