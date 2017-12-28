"Kibir AKP'nin hücrelerine kadar işledi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Başbakan Binali Yıldırım’ın 696 sayılı KHK’da “Hiçbir düzeltme yapılmayacak” yönündeki açıklamasına yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi.

AKP'nin ben ne dersem o havasında olduğunu belirten Cankurtaran, "Kibir, AKP Yönetimini hücrelerine kadar kapladı. Ya bu KHK’yı düzeltirler ya da bu KHK’dan cesaret alan bazı kişilerin yaratabileceği gelecekte ki olası gerginliklerin sorumlusu olurlar” dedi.

AKP, OHALKOLİK OLDU, ONU BAĞIMLILIĞA ALIŞTIRAN DA AYM OLDU"

Tek başına 696 sayılı KHK’yı da düzeltmenin sorunu çözmeyeceğini belirten Cankurtaran, “OHAL bir an önce sonlandırılmalıdır. OHAL ile elde ettiği KHK gücünü bırakmak istememektedir. AKP artık bir Ohalkoliktir ve KHK bağımlısıdır. AKP’yi bu bağımlılığa alıştıran da CHP’nin KHK’larla ilgili başvurusunu yetkisiz olduğunu gerekçe göstererek reddeden Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AYM Başkanı oldu. Türkiye uçuruma gitmeden AKP’yi bu sarhoşluktan uyandırmak şarttır” dedi.