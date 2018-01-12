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KHK’yle ihraç edilen öğretmenden üç kitap

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KHK’yle ihraç edilen öğretmenden üç kitap
Siirt Merkez Endüstri Meslek Lisesi iç mekan tasarımı öğretmenliği yaparken 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 29 Ekim 2016 tarihinde ihraç edilen Öğretmen Mehmet Şirin Bulğa, ikisi Kürtçe biri Türkçe olmak üzere 3 kitap yazdı.

Tevn yayınlarından çıkan Cêwîtiya Helbestan (Şiirlerin İkizliği) ve Dayîka Du Dil (Yüreği İkircikli Ana) kitapları Kürtçe, “Gerzevêlen Tanıklığı/ Süleyman’ın Çığlığı” adlı romanı ise Türkçe yayımlandı. Yazar Bulğa, ihraç edildikten sonra derlediği bu 3 kitabının da yazara düşen payının KESK’in ihraçlarla dayanışma fonuna aktarılacağını kaydetti.

Yazar Bulğa’nın yayımlanan üç kitabından biri olan “Gerzevêlen Tanıklığı/ Süleyman’ın Çığlığı” adlı romanını ise öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ile Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye adadı. Roman’da Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 1915 yılında yaşanan Ermeni Katliamı’nı Süleyman’ın karakterinin tanıklığıyla anlattığını söyledi.

(evrensel)

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