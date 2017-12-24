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24.12.2017 22:00

KHK'nın ardından bakandan taşeron açıklaması

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KHK'nın ardından bakandan taşeron açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yayımlanan KHK'nın ardından taşeron düzenlemesine ilişkin konuştu.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan KHK'da yer alan taşeron düzenlemesi ile ilgili ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamalarda bulundu.

Sarıeroğlu şunları söyledi:

"450 bin kişi sürekli işçi kadrolarına geçecek.

Belediyelerde hizmet alımlarının tamamını belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri içinde gerçekleşecek.

Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk.

KADROYA GEÇERKEN YAPILACAK SINAV

Toplum vicdanı açısından böyle bir mekanizmayı gerçekleştirdik.

Mevcut çalışanlarımız hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar.

Yapılacak sınav eleme amaçlı değil yaptıkları işle ilgili olacak.

Taşeron sınavına hazırlık kursları kitapları çıkmış. Asla bu yola itibar etmesinler.

En ufak bir istismar yaşanmaması için önlemlerimizi almış durumdayız.

ÜCRETLER ARTACAK

Kadroya geçen çalışanlarımızın ücretlerinde bir artış söz konusu olacak."

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