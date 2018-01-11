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12.01.2018 01:25

KHK’ler incelendi: KHK'lerin OHAL’in ilan ediliş nedenleriyle ilişkisi yok

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KHK’ler incelendi: KHK'lerin OHAL’in ilan ediliş nedenleriyle ilişkisi yok
Heınrıch Böll Stıftung Türkiye Temsilcilii tarafından 20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne dek toplam 1194 maddeden oluşan 30 adet OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) incelendi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılmış, mevcut mevzuatta değişiklik yapan KHK hükümleririr çoğunluğunun geçici değil, olağanüstü hal süresini aşan kalıcı düzenlemeler olduğu belirtildi.

Olağanüstü Halin (OHAL) ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne dek toplam 1194 maddeden oluşan 30 adet OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) yayınlandı ve bunlarla mevzuat alanında toplam 1000 maddenin üzerinde yeni düzenleme yapıldı. Heinrich Böll Stıftung Türkiye Temsilcilii tarafından yapılan incelemenin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Çoğunluğu OHAL’in ilan ediliş nedenleriyle ilişkili olmayan düzenlemelerin KHK'larla hayatımıza girdiğine dikkat çekilen raporu ise İsmet Akça, Süreyya Algül, Hülya Dinçer, Erhan Keleşoğlu ve Barış Alp Özden’in hazırladı. 170 sayfa olarak hazırlanan ve “Olağanlaşan OHAL: KHK’ların Yasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri” başlıklı raporda tüm KHK’ların incelendiği belirtildi. Mevcut durumun insan hakları, parlamenter demokrasi ve hukukun üstünlüğünün üzerinde ciddi tehdit yarattığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca Milli savunma, iç güvenlik, yargı ve personel rejimi, ekonomi ve sosyal güvenlikten idari yapı, eğitim ve sağlık gisi birçok alanda devlet-toplum ilişkilerini yeniden yapılandırmayı amaçlayan KHK'ların OHAL’in ilan ediliş nedenleriyle ilişkili olmadığı değerlendirmeleri yer aldı.

30 KHK'DEN SADECE 4'Ü YASALAŞTI

Raporu hazırlayan 5 kişilik ekipte yer alan İsmet Akça, raporla ilgili olarak Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Anayasa'da açık hükümler var. OHAL KHK'leri sadece OHAL'in ilan edilme gerekçesi hakkında ve yürürlülükleri de OHAL süresince sınırlı olur. Ancak çıkaarılan 30 KHK'nin yaklaşık yüzde 90'ının OHAL gerekçesi ile ilgisi yok" dedi.

İsmet Akça, yayımlanan 30 KHK'den sadece 4'ünün Meclis'ten geçerek yasalaştığına dikkat çekti. OHAL KHK'si ile yapılan taşeron düzenlemesi gibi bazı konularda kazanılan hakların KHK'lerin yasalaşmadan iptal edilmesi halinde kaybedilip kaybedilmeyeceği sorusuna ise "Hukuk çerçevesinde konuşursak zaten bu konularda KHK çıkarılamaz. Ancak çıkarılan KHK'lerin de yasalaşması gerekiyor. Yasalaşmayan KHK'lerin de OHAL'in sona ermesi ile yürürlükten kalkması gerekir. Ama bunun hukuki değil siyasi bir kararla düzenleneceği de açıktır" dedi.

(cumhuriyet)

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