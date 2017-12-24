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25.12.2017 02:05

KHK ile Şeker Kurumu ve TAPDK kapatıldı

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KHK ile Şeker Kurumu ve TAPDK kapatıldı
OHAL kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı.

OHAL kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı.

Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

Bakanlık, kotaların tespiti, denetim, iç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretine ilişkin kuralları belirleyecek.

Öte yandan KHK ile TAPDK da kapatıldı. Kapatılan kurumca yapılan işlemler ilgili idarelerce yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini koruyacak.

Kurumun görev ve sorumlukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına devredildi.

Kapatılan kurumların personelinin kadroları ve kurumlara ait her türlü taşınır, taşıt, malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, kayıt ve dokümanlar, taşınmazlar ve sözleşmeler de söz konusu Bakanlıklara geçti.

İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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