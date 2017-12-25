KHK ile ihraç edilen öğretmenin tiyatro oyunu yasaklandı

Hatay'da okul öncesi öğretmenliği yaparken KHK ile ihraç edilen Duygu Şahlar, 'Bi'şey Anlatıcam Eee? Kurtulduk mu?' adlı oyununun Muğla'da 5 ilçede yasaklanmasına sendika ve meslek odalarından tepki geldi.

DHA - Hatay'da okul öncesi öğretmenliği yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Duygu Şahlar, tutuklanan kamu emekçilerinin hikâyelerinden yola çıkarak sahneye koyduğu, 'Bi'şey Anlatıcam Eee? Kurtulduk mu?' adlı oyunun gösterilerinin Muğla'daki 5 ilçenin kaymakamlıkları tarafından yasaklandığını söyledi. Oyunun daha önce 31 ilde 42 noktada gösterisinin yapıldığı belirtildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Muğla Şubeler Platformu, Tabip Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Muğla İl Koordinasyon Kurulu ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Muğla İl Başkanlığı üyeleri, ortak düzenlendikleri basın toplantısında Duygu Şahlar'a destek verdi. Şahlar'ın da hazır bulunduğu toplantıda grup adına açıklamada bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muğla Şube Kadın Sekreteri İlknur Başer, şöyle dedi:

"Ülke genelinde yaşanlara ilaveten OHAL rejimi tiyatro oyununu yasaklamıştır. KHK ile ihraç edilen Eğitim-Sen Antakya üyesi okul öncesi öğretmeni Duygu Şahlar'ın 'Bi'şey Anlatıcam Eee? Kurtulduk mu?' isimli tiyatro oyunu ilimizde Milas, Bodrum, Datça, Marmaris, Fethiye kaymakamlıkları tarafından yasaklanmıştır. Milas Kaymakamlığı'nın 'Oyuncunun terör örgütüne üyeliğinden hakkında işlem yapıldığı ve meslekten ihraç edildiği tespit edildiğinden ilçemizde sahnelenmesi uygun görülmemiştir' yazısının üzerine, Bodrum Kaymakamlığı'nın gerekçesinde de benzer bir şekilde Şahlar'ın FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yasal işlem yapıldığı ve meslekten men edildiği için oyunun sahnelenmesine izin verilmediği belirtiliyor. Fethiye Kaymakamlığı ise Duygu Şahlar'a 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmaktan hakkında işlem yapıldığı' ve bu gerekçeyle meslekten ihraç edildiği belirtilerek oyunun gösterimleri engellenmiştir."

"OHAL'in sanat düşmanı karanlık yönü bir kez daha açığa çıkmıştır"

Başer, açıklamasının devamında, "Muğla'ya gelene kadar 31 ilde, 42 noktada gösterimi yapılan bu oyun, 31 ilin mülkü amiri tarafından sakıncalı görülmemiş, sadece Muğla mülkü amirleri tarafından mı sakıncalı görülmüştür? O zaman birileri 'suç' işlemektedir? Suç işleyen kimdir? Buradan Muğla kamuoyu başta olmak üzere ülke kamuoyuna, sanatçılara sesleniyoruz. En son Muğla'da yasaklanan tiyatro oyunuyla OHAL'in sanat düşmanı karanlık yönü bir kez daha açığa çıkmıştır. OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan, laik, demokratik ve sosyal bir Cumhuriyeti inşa edecek olan bizleriz. O nedenle demokrasiden yana olan tüm kurum ve kuruluşları ve halkımızı OHAL ve KHK rejimine karşı hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Unutmayalım 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir!' Hayat damarlarımızın koparılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Bizleri hayatın her alanından silmeye çalışıyorlar"

Duygu Şahlar da konuşmasında, "KHK'lar ile sadece kamu kuruluşlarında çalışmamız yasaklandı. Bu uygulama gösteriyor ki bizleri hayatın her alanından silmeye çalışıyorlar. Bu oyunun sadece Muğla sınırlarında oynanmasının uygun görülmemesini şaşkınlıkla karşıladık" ifadelerini kullandı.