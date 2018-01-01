KHK ile ihraç edilen emekçiler yılın ilk gününde hükümete seslendi

KHK’lerle ihraç edilen kamu çalışanları, yılın ilk gününde işlerine iade edilmek için meydanlara çıkarak, hükümete seslendi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamuda ihraç edilen memurlar, Kadıköy Altıyol’da başlatmış oldukları “İşimizi Geri İstiyoruz” eyleminin 46’ncı haftasında bir araya geldi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, sık sık “Yaşasın iş, ekmek, onur mücadelemiz”, “Zafer direnen emekçilerin olacak” sloganları atıldı. Eylemde, “KHK’lar gidecek biz kalacağız”, “Haksız hukuksuz ihraçlara hayır” pankartları açıldı.

‘İTAAT ETMEDEN İŞİMİZE GERİ DÖNECEĞİZ’

İhraç edilen öğretmen Hüseyin Demir, burada yaptığı açıklamada, haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getirerek, “Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz itaat etmeden işimize geri döneceğiz. İnsanlık tarihi boyunca zalimlere karşı mücadele edenlerin mirasından aldığımız güçle, korkmuyoruz, teslim olmuyoruz” dedi.

‘NURİYE VE SEMİH’İ İŞİNE İADE EDİN’

Ankara Yüksel Caddesinde işe iade mücadelesi veren Nuriye ve Semih’in dikkat çeken Demir, “Semih ve Nuriye açlıkla direniyorlar. ’Vücudumdaki yıkımın farkındayım’ diyen Nuriye Gülmen işimiz geri verilirse açlık grevini bırakacağız’ diyor. İktidar topu OHAL Komisyonuna atmıştır. Nuriye ve Semih’in başına gelecek her şeyden OHAL Komisyonu sorumludur. Buradan OHAL Komisyonuna sesleniyoruz; çok geçmeden Nuriye ve Semih’i işine iade edin” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından oturma eylemiyle devam eden kamu çalışanları, bir yandan da başlattıkları imza kampanyasını yürüttü.

Bakırköy Özgürlük Meydanında başlatılan eylem de 46’ncı haftasında devam etti.

(MA)