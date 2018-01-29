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29.01.2018 20:50

KHK ile atılmıştı: Yerine AKP milletvekilinin oğlu atandı!

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KHK ile atılmıştı: Yerine AKP milletvekilinin oğlu atandı!
AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun oğlu Serbest Can Ensarioğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı’na “asistan” olarak atandı.

Ensarioğlu’nun kadrosunda bulunan akademisyen Cenk Yiğiter KHK ile ihraç edilmişti. Yeniden sınava girerek üniversitesine öğrenci olarak dönmek isteyen Yiğiter’in önüne yönetmelik engeli çıkartılmıştı.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Ankara Üniversitesi, KHK ile çok sayıda akademisyenin ihraç edilmesi üzerine boşalan kadrolar için sınav ilanı verdi. Bu kapsamda bir kişilik, “Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi” ihtiyacı için başvurular alındı. Ön değerlendirme sonucunda 10 kişinin ismi açıklandı. ALES ve dil sınavı puanına göre sıralama yapıldı. Sıralamada Serbest Can Ensarioğlu 86.3 puanla ikinci olurken; Çağatay Berk Tekin 88.6 puanlı ilk sırada yer aldı. Hukuk Fakültesi Dekanlığı 23 Ocak günü, 10 aday arasında yazılı sınav yaptı.

Sonuçlar açıklandığında, Serbest Can Ensarioğlu ilk sırada yer aldı ve “asıl aday” olarak sınavı kazandı. Ensarioğlu’nun, gerekli belgeleri fakülteye teslim etmesinin ardından kadroya geçiş işlemi tamamlanacak.

Rektör İbiş’in oğlu geçmişti

Daha önce de Ankara Üniversitesi Senatosu’nun yatay geçiş kontenjanını arttırması sonucu Rektör Erkan İbiş’in oğlu Can İbiş’in Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Ankara Tıp Fakültesi’ne geçmesi tartışma yaratmıştı.

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