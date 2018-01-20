KESK'ten ek zam talebi

İzmir'de basın açıklaması yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, kamu çalışanlarının yüzde 99'unun yoksulluk sınırı altında maaş aldığını belirterek, ek zam isteminde bulundu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR (DHA) - KESK İzmir Şubeler Platformu, 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' konulu basın açıklaması yaptı. Konak Meydanı'nda yapılan açıklamada İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Çağdaş Topar, olağanüstü halin (OHAL) her türlü itiraza karşın AK Parti iktidarı tarafından uzatıldığını savunarak bugüne kadar çıkarılan 30 kanun hükmünde kararname (KHK) ile eğitimden sağlığa, yargıdan ekonomiye 300'ün üzerinde yasada kalıcı değişiklikler yapıldığını dile getirdi. TBMM onayı alınmadan uygulamaya konulan 23 KHK ile anayasa ihlali yapıldığını öne süren Topar, siyasi mahkumlara getirilen tek tip kıyafet zorunluluğu ile ilgili de şunları söyledi:

"İnsanlık onuruna aykırı bu düzenlemeyi kabul etmeyen, direnme hakkını kullanan tutukluların mahkemelere gelmeyi reddetmesi durumunda, yargılamanın devam etmesi ve hüküm tesis edilmesi yönünde düzenlemeler yapılarak bu uygulamanın olası hukuksuz sonuçlarını kanuni kılıfa sokacak adımlar atılmıştır. Açıktır ki tek tip kıyafet insan onuruna aykırıdır ve adil yargılanma hakkının ortadan kaldırılmasına, savunma hakkının ihlaline cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin artmasına ve görünmez kılınmasına yol açabilecek son derece tehlikeli bir düzenlemedir."

"KAMU EMEKÇİLERİ YOKSULLAŞTI"

Taşeron düzenlemesinin de yüzbinlerce işçiyi kapsam dışı bıraktığını ileri süren Çağdaş Topar, şöyle devam etti:

"Yoksulluk ve açlıkla yaşam mücadelesi veren işçilerin kendini yakma noktasına geldiği, emekçilerin geçinemediği bu süreçte ülkenin bütün kaynakları savaşa akıtılıyor. AKP 2019'da yapılacak seçimi garantiye almak, milliyetçiliği körükleyerek iktidarını sürdürmek için savaştan medet ummaktadır. Bir yandan KHK'larla kamu çalışanlarını haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç eden AKP, KHK'larla yetinmeyip yandaş sendikası olan Memur- Sen ile imzaladığı satış sözleşmesiyle de kamu emekçilerini sömürmeye ve yoksullaştırmaya devam etmektedir. Mevcut tablo kamu emekçilerinin yüzde 99'unun yoksulluk sınırı altında maaş aldığını göstermekle birlikte en düşük memur maaşı açlık sınırı rakamlarına doğru yaklaşmıştır."

Hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan sözleşmenin kamu emekçilerinin beklentilerini karşılamak bir yana sadece 2017 kayıplarını dahi karşılayamayacağını savunan İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Çağdaş Topar, ek zam talep ettiklerini ifade etti. Topar, "İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret, güvenceli iş güvenli bir gelecek istiyoruz. Herkesi umudu ve direnişi sahiplenerek çoğaltmaya OHAL rejimine karşı demokrasi için mücadeleye çağırıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yaptı.