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30.12.2017 16:30

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen gözaltına alındı

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KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen gözaltına alındı
KESK ve ATO’nun Kızılay’da KHK’lerle ilgili yapmak istediği açıklamaya polis saldırdı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen gözaltına alındı.

 Ankara’da polis, KESK’in OHAL’in kaldırılması talebiyle düzenlediği eyleme saldırdı. Aralarında KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı, Nusret Sulkalar ve Eğitim-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek’in de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 

AKP Hükümetinin OHAL’e dayanarak çıkardığı 695-696 sayılı KHK’lerle yapılan ihraçları ve düzenlemeleri protesto etmek ve OHAL'in kalkması talebiyle Kızılay'da basın açıklaması yapmak isteyen KESK ve ATO üyelerine polis izin vermedi. Eylem öncesinde alan polisler tarafından kapatıldı. Polisle görüşen Eğitim-Sen yönetecileri daha sonra Eğitim-Sen 5 No’lu Şube’nin önüne gitmek üzereyken polis Mithatpaşa Caddesine hiç bir uyarı yapmadan KESK ve ATO üyelerine plastik mermilerle saldırdı.

Saldırı sırasında KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Polis Aysun Gezen, Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nusret Sulkalar ve Eğitim-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek’in de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Konuya dair SES Ankara Şubesi’nde bilgilendirmede bulunan KESK MYK üyesi İlhan Yiğit, arkadaşlarının ters kelepçe vurularak gözaltına alınmasına “Bu saldırının 696 sayılı KHK ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu keyfi tutum uzun bir süredir ülkemizde devam ediyor. Devletin üzerine üniforma giydirdiği ve silahlandırdığı kesimlerce yapılıyor. Bunu kabul etmiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

AYSUN GEZEN'DEN MESAJ

Gözaltına alınan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen Twitter hesabından "AKP zorbalığına, OHAL/KHK keyfiyetine teslim olacak, boyun eğecek değiliz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz" mesajı paylaştı.

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