Keşfettiği böceğe babasının adını verdi

Yaklaşık 30 yıldır böcekler üzerine bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'da keşfettiği bir böcek türüne, babasının isteği üzerine onun adını verdi: Bahattin.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, yarım asır önce kurulan ve 50 bin çeşit böceğin bulunduğu "Entomological Museum of Erzurum Turkey" adıyla uluslararası böcek müzeleri arasına giren müzede 30 yıldır görev yapıyor.

"TİPHİA BAHATTİNİ" İSMİNİ VERDİ

Doğada yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu yeni türleri bilim dünyasına kazandıran Yıldırım, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaptığı çalışma sırasında Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türü keşfetti.

Yıldırım, dünya için yeni bir tür olan böceğe babası Bahattin Yıldırım'ın isteği üzerine"Tiphia Bahattini" ismini verdi.

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YERİNİ ALDI

"Tiphia Bahattini" ismini uluslararası dergide yayımlatarak dünya literatüründe yerini almasını sağladığını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, yeni buldukları böcek türlerine bulundukları yörenin ismini verdiklerini anımsattı.