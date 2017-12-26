  • BIST 112.007
  • Altın 157,138
  • Dolar 3,8145
  • Euro 4,5264
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -4 °C
27.12.2017 03:15

Keşfettiği böceğe babasının adını verdi

»
Keşfettiği böceğe babasının adını verdi
Yaklaşık 30 yıldır böcekler üzerine bilimsel çalışma yapan Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır'da keşfettiği bir böcek türüne, babasının isteği üzerine onun adını verdi: Bahattin.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, yarım asır önce kurulan ve 50 bin çeşit böceğin bulunduğu "Entomological Museum of Erzurum Turkey" adıyla uluslararası böcek müzeleri arasına giren müzede 30 yıldır görev yapıyor.

"TİPHİA BAHATTİNİ" İSMİNİ VERDİ

Doğada yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu yeni türleri bilim dünyasına kazandıran Yıldırım, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaptığı çalışma sırasında Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türü keşfetti.

Yıldırım, dünya için yeni bir tür olan böceğe babası Bahattin Yıldırım'ın isteği üzerine"Tiphia Bahattini" ismini verdi.

literature-kazandirdigi-bocege-babasinin-ismini-10387779_6594_o.jpg

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YERİNİ ALDI

"Tiphia Bahattini" ismini uluslararası dergide yayımlatarak dünya literatüründe yerini almasını sağladığını anlatan Prof. Dr. Yıldırım, yeni buldukları böcek türlerine bulundukları yörenin ismini verdiklerini anımsattı.

3_8068_1.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yat işletmecisi cinayeti sanıklara ceza yağdı26 Aralık 2017 Salı 22:14
  • Hamile karısının sevgilisini öldüren koca için imza kampanyası!26 Aralık 2017 Salı 21:58
  • 8 tonluk elektrik direği çalındı26 Aralık 2017 Salı 21:43
  • Sivas'ta yoğun sis etkili oldu26 Aralık 2017 Salı 21:37
  • Lise öğretmeni tacizden tutuklandı26 Aralık 2017 Salı 21:14
  • Sokak hayvanları için denize girdiler26 Aralık 2017 Salı 20:40
  • Tekirdağ'da cami soygunu26 Aralık 2017 Salı 20:18
  • Elektrikli ısıtıcı koltuğa devrilince canından oldu26 Aralık 2017 Salı 20:00
  • Hastasını muayene ederken telefonu bomba gibi patladı26 Aralık 2017 Salı 19:58
  • TIR'da 2 ton uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi26 Aralık 2017 Salı 18:43
    • FOTO GALERİ
    • İşte yaşlanmayı geciktiren 4 önemli tüyo
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti