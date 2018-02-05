Kent Müzesi 30 bin kişiyi ağırladı

Yalova’nın geçmişten günümüze tarihinin anlatıldığı Kent Müzesini 2017 yılında toplam 15.711 kişi ziyaret etti.

15.711 kişinin ziyaret ettiği Müzede en fazla yoğunluk Kasım ayında 2742 kişinin ziyaret etmesiyle oldu. Ayrıca 23 serginin açılışının yapıldığı Kent Müzesinde ki sergileri gezmek için gelen ziyaretçi sayısı ise 12.567 kişi.

Yalova Kent Müzesine Yoğun İlgi

Yalova Belediyesi, kendi etkinliklerinin yanı sıradiğer kurum ve kuruluşlar ile kişisel yapılan organizasyonlara da destek vererek Kent Müzesine olan ilginin her geçen gün artmasını sağladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müze ziyaretini 2017 yılının resmi kayıtlarına göre toplam 15.711 kişi gerçekleştirdi. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar en fazla Kasım ayını tercih ettiler. Kasım ayı verilerine göre toplam 2742 kişi Müzeyi gezerken en az ziyaret ise Ocak 2017’de 327 kişiyle oldu.2017 yılında toplam 15.711 ziyaretçiyi ağırlayan Kent Müzesini gezenler arasında toplam 254 yabancı uyruklu vatandaşta yer aldı.



2017 Yılında 23 Sergi Açıldı

Müze olma özelliğinin yanı sıra birçok serginin de yapıldığı Yalova Kent Müzesi Sergi Salonunda toplam 23 etkinlik yapıldı. Açılan bu 23 sergilere ise 12.567 kişi iştirak etti.Sergiler arasında en fazla ilgiyi ise geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nurettin İnan’ın (Oflu) ‘Tarihin Sessiz Tanıkları’ isimli sergisi oldu.15-26 Şubat tarihleri arasında açılan sergiye toplam 1466 vatandaş gezdi. Bu sergiyi ‘Cumhuriyet Bayramı’ sergisi 1456 kişiyle takip etti.



Sergiye Gelenler Müzeyi de Gezdi

Müzeyi ve sergileri gezmek için gelenlerin kayıt altına alındığı Kent Müzesinde, sergi için kayıt açtıran vatandaşlar ayrıca müzeyi de gezme fırsatından yararlandı. Sergi ziyaretine gelen ve aynı zamanda müzeyi de gezen vatandaşlarımız göz önüne alındığında Kent Müzesini ziyaret edenlerin sayısı yaklaşık 30.000 kişiyi buluyor.