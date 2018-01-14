Kendini yakan işçiyle ilgili, Valilik'ten yasak geldi!

İnşaat-İş Sendikası yönetici ve avukatlarının, TBMM önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş’la görüşmesinin valilik emriyle yasaklandı.

İnşaat-İş Sendikası yönetici ve avukatlarının, TBMM önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş’la görüşmesinin valilik emriyle yasaklandığı iddia edildi.

İnşaat-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, İnşaat-İş Ankara Temsilcisi Murat Kurmuş ile sendika avukatı Kazım Bayraktar’ın bugün işçiyle görüşmek için tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesi’ne gittiği, fakat polis ve hastane yönetimi tarafından engellendikleri aktarıldı.

İnşaat-İş’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, polis tarafından sendika avukatı Kazım Bayraktar’a işçiyle görüşmelerinin valilik emriyle engellendiği ifade edilirken, “Kendini yakan işçi fiilen hastanede abluka altına alınmış ve gözaltında tutuluyor” denildi.