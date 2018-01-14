  • BIST 114.645
  • Altın 161,697
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
14.01.2018 23:10

Kendini yakan işçiyle ilgili, Valilik'ten yasak geldi!

»
Kendini yakan işçiyle ilgili, Valilik'ten yasak geldi!
İnşaat-İş Sendikası yönetici ve avukatlarının, TBMM önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş’la görüşmesinin valilik emriyle yasaklandı.

İnşaat-İş Sendikası yönetici ve avukatlarının, TBMM önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş’la görüşmesinin valilik emriyle yasaklandığı iddia edildi.

İnşaat-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, İnşaat-İş Ankara Temsilcisi Murat Kurmuş ile sendika avukatı Kazım Bayraktar’ın bugün işçiyle görüşmek için tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesi’ne gittiği, fakat polis ve hastane yönetimi tarafından engellendikleri aktarıldı.

İnşaat-İş’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, polis tarafından sendika avukatı Kazım Bayraktar’a işçiyle görüşmelerinin valilik emriyle engellendiği ifade edilirken, “Kendini yakan işçi fiilen hastanede abluka altına alınmış ve gözaltında tutuluyor” denildi.

Meclis önünde kendini yakan işçi konuştu

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili yeni gelişme14 Ocak 2018 Pazar 20:41
  • Tehlikeli anlar: Yüksek gerilim hattına takıldı14 Ocak 2018 Pazar 20:08
  • Zübeyde Hanım’ın hayatından önemli notlar! Bugün 95 ölüm yıl dönümü14 Ocak 2018 Pazar 19:54
  • e-Bordro Ocak 2018 maaş görüntüle14 Ocak 2018 Pazar 19:52
  • Yargıtay'dan, ünlü AVM için flaş karar!14 Ocak 2018 Pazar 19:46
  • Engelli kadın otobüse alınmamıştı... Yeni gelişme!14 Ocak 2018 Pazar 19:26
  • Kendini yakan işçiyle ilgili, Valilik'ten yasak geldi!14 Ocak 2018 Pazar 19:19
  • Erdoğan'dan ABD'nin YPG kararına ilk yanıt14 Ocak 2018 Pazar 19:10
  • Bahçeli cami için bu ismi seçti14 Ocak 2018 Pazar 19:03
  • Numan Kurtulmuş'tan Brad Pitt açıklaması14 Ocak 2018 Pazar 19:00
    • FOTO GALERİ
    • İnternete başlama yaşı kaç olmalı?
    • Trabzon'da pistten çıkan uçağın görüntüleri
    • Kim Kardashian’a rakip olarak gösterilen manken, Türk çıktı!
    VİDEO GALERİ
    • Prof. Ercan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: Yoksullar...
    • Kadınlar, kadına şiddeti ve çocuk cinayetlerini protesto etti
    • Meryem Uzerli'nin küvetteki videosu olay yarattı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti