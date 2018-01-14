Kendini yakan işçiyle ilgili, Valilik'ten yasak geldi!

İnşaat-İş Sendikası yönetici ve avukatlarının, TBMM önünde kendisini yakan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş’la görüşmesinin valilik emriyle yasaklandığı iddia edildi.
İnşaat-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, İnşaat-İş Ankara Temsilcisi Murat Kurmuş ile sendika avukatı Kazım Bayraktar’ın bugün işçiyle görüşmek için tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesi’ne gittiği, fakat polis ve hastane yönetimi tarafından engellendikleri aktarıldı.
İnşaat-İş’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, polis tarafından sendika avukatı Kazım Bayraktar’a işçiyle görüşmelerinin valilik emriyle engellendiği ifade edilirken, “Kendini yakan işçi fiilen hastanede abluka altına alınmış ve gözaltında tutuluyor” denildi.
Meclis önünde kendini yakan işçi konuştu
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