Kendini Erdoğan'nın manevi kızı olarak tanıtıyor!

HDP Şırnak milletvekili Aycan İrmez İçişleri Bakanı Soylu'ya kendisini Cumhurbaşkanı'nın manevi kızı olarak tanıtan AKP Şırnak Kadın Kolları Başkanı'nı sordu.

Kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi kızı olarak tanıtan AKP Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'ın 11 yıldır Şırnak İl Özel İdaresi’nden maaş almasına ve yetkisi olmamasına rağmen bazı kamu kaynaklarını kullandığı iddialarına ilişkin Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevaplandırması istemiyle sunduğu soru önergesi şöyle;

Basına yansıyan haberlere göre, AKP Şırnak Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan 11 yıldır Şırnak İl Özel İdaresi’nden maaş almaktadır.

Şırnak'ta uzun yıllardır AKP Kadın Kolları Başkanlığı yapan ve kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manevi kızı olarak tanıtan Hatice Atan'ın, Şırnak İl Özel İdaresi’ne bağlı Köy Hizmetleri biriminde çalışan olarak gösterildiği, son 11 yıldır sigorta primlerinin Şırnak İl Özel İdaresi tarafından yatırıldığı ve Atan'ın, düzenli olarak her ay maaş aldığı iddiaları mevcuttur. Hatice Atan, Şırnak AKP Kadın Kolları Başkanlığı’nın yanında Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkındırma Derneği'nin de başkanlığını yürütmektedir. Atan’ın ayrıca 11 Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Cizre Belediyesi başta olmak üzere birçok resmi kurumda söz sahibi olduğu ve kendisinin Erdoğan tarafından görevlendirildiği iddiaları da mevcuttur. Cizre Belediyesi’nin yaptığı tüm çalışmalarda kurdele kesip konuşma yapan Atan, belediyede resmi olarak bir unvana sahip olmamasına rağmen belediye sitesindeki tüm haberlerde yer almaktadır.



Atan'ın Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan Birca Belek Kültür Sanat ve Kalkındırma Derneği, Eski Bişeng Sağlık Merkezi, Cizre AKP İlçe Başkanlığı, Şırnak AKP İl Başkanlığı ve Cizre Kalesi içerisinde bulunan tarihi eski belediye binasında olmak üzere 5 ayrı ofisinin bulunduğu da iddialar arasındadır. Kendisine tahsis edilen ofislerde çalışmalarının fotoğraflarını da sürekli olarak paylaşan Atan’ın, özel hareket polisleri tarafından da korunduğu belirtilmektedir.



Resmi plakalı araçlarla dolaşan Atan’ın, özelikle iş alımları ile kadınlar üzerinde etkili olmaya çalıştığı, İş-Kur alımları öncesi yurttaşlara AKP üyeliği dayattığı iddia edilmektedir. Şırnak AKP İl Kadın Kolları Başkanı olmasına rağmen sürekli Cizre'de ikamet eden Atan’ın, çok sayıda resmi kuruma da akrabalarını yerleştirdiği öne sürülmektedir.



Ayrıca Atan'ın resim bölümü mezunu kardeşi Akiset Atan'ı Cizre Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirdiği iddiaları da mevcuttur.



Bu bağlamda;

1. Şırnak AKP İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan’ın Şırnak İl Özel İdaresi’ne bağlı Köy Hizmetleri biriminde çalışan olduğu, resmi plakalı araçlarla gezerek İş-Kur alımlarında etkili olduğu iddiaları bilginiz dahilinde midir?

2. Şırnak AKP İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan’ın anti-demokratik ve akıl dışı bir uygulama ile kamu kaynaklarından pervasızca yararlandırılmasıyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Eğer açılmadıysa, Atan hakkında cezai, idari ve mali soruşturma açılacak mıdır?

3. Hatice Atan’ın Şırnak İl Özel İdaresi’ne bağlı Köy Hizmetleri biriminde çalışan olduğu iddiaları doğru ise; devlet imkanlarıyla finanse edilen başka AKP’liler de var mıdır? Varsa kimler hangi kurumlarda çalıştırılmaktadır?

4. Belediyelere kayyumların atanması ile birlikte, Hatice Atan örneğinde olduğu gibi AKP adına çalışma yürüten kişiler için Belediyeler yeni bir finansman kaynağı ve iş kapısı mı olmuştur?

5. Cizre Belediyesi’nde neredeyse tüm yetkilerin Hatice Atan’da olduğu ve belediyeyi bir aile şirketi gibi yönettiği iddiaları doğru mudur? Cizre Belediyesi Hatice Atan’ın aile şirketi midir? Değilse Atan’ın kardeşi Akiset Atan'ı Cizre Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak kim atamıştır? Atan, kardeşi dışında başka hangi akrabalarını kritik makamlara getirmiştir?

6. Şırnak AKP İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan’ın Cizre Belediyesi’ni yönettiği iddiaları doğru ise kayyum-AKP ortaklığı çerçevesinde yürüyen söz konusu hukuksuzluklara ilişkin idari ve mali bir soruşturma açılması planlanmakta mıdır?

7. Kamu kurumları aracılığı ile partinizin yöneticilerinin finanse edilmesi ve istihdam edilmesi “parti devleti” iddialarını güçlendirmiştir. Bu konuda bir açıklamanız olacak mıdır?

8. Kayyum atanan belediyelerde yolsuzluk ve hukuksuzlukların ayyuka çıktığı nerdeyse her gün basına ve kamuoyuna yansımaktadır. En son görevden alınan kayyumların dışında soruşturma geçiren başka hangi kayyumlar vardır? İçişleri Bakanı olarak atadığınız kayyumların bulaştıkları yolsuzluk ve hukuksuz işlemlerine dair ne zaman bir açıklama yapacaksınız?

