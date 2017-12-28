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28.12.2017 03:55

'Kendimi tasavvufa verdim'

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'Kendimi tasavvufa verdim'
Rol için kilo verip almaktan çekinmeyen Yeşim Ceren Bozoğlu, aşk sorularına "Kendimi tasavvufa verdim." diyerek cevap verdi.

FOX TV'deki 'Kalbimdeki Deniz'in Fikriye'si Yeşim Ceren Bozoğlu 100 kiloya çıkınca Ağustos 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Yeşim Ceren Bozoğlu 16 ayda 50 kilo verip tanınmaz hale geldi. Bozoğlu radikal bir karar alıp kendini dine adadı.

ELİNDEKİ POŞETTE KUR'AN-I KERİM VARDI

Oyuncu, "Aşkı buldunuz mu?" sorusunu soran muhabirlere elindeki poşette Kuran-ı Kerim olduğunu söyleyerek "Gerçek aşkı bununla buldum. İnsani aşk bir yere kadar" yanıtını verdi.

"ARTIK TASAVVUFLA İLGİLENİYORUM"

Gardırıbonu baştan aşağı yenileyen eski kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtan Yeşim Ceren Bozoğlu, "Hayatta çok hüsrana uğradım, tokat yedim. Artık tasavvufla ilgilenmeye başladım, ruhsal detoksa girdim. Fırtınadan sağ çıktım. İnsanı kılık kıyafete para yatırmak değil, fakirlere, hastalara yardım eli uzatmak mutlu ediyor"

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