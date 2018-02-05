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05.02.2018 13:05

Kendi mezarını ziyaret etti!

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Kendi mezarını ziyaret etti!
Erzurum'da yaşlı adam gittiği mezarlıkta kendisi için hazırlanan mezarı ziyaret etti

Erzurum'da ameliyat sırasında nabzı duran ve öldüğü sanılan 87 yaşındaki Alaattin Akbulut kendisi için kazılan mezarı ziyaret etti. Mezarın başında bir süre oturan Akbulut, "garip bir duygu" dedi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 87 yaşındaki Alaattin Akbulut, asker arkadaşının cenazesine katılmak için gittiği mezarlıkta, 6 ay önce kendisi için kazılan mezarı da ziyaret etti. Ameliyat sırasında nabzı durunca kendisi için mezar kazıldığını ifade eden Akbulut, "Garip bir duygu" dedi.

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DHA'nın haberine göre, Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Alaattin Akbulut, 6 ay önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bağırsaklarından ameliyat oldu. Akbulut'un ameliyat sırasında nabzı durdu. Öldü sanılan Akbulut'un yakınları, Çengelli mahalle muhtarını telefonla arayarak gençlere mezar kazdırmasını istedi. Gençler mezarı kazdı, ancak Akbulut yeniden hayata döndürüldü. Akbulut, hastanedeki tedavisinin ardından birkaç gün sonra taburcu edildi.


"GARİP BİR DUYGU"

Alaattin Akbulut, ilçede yaşamını yitiren asker arkadaşı Ömer Akçay'ın cenazesine katıldı. Mezarlığa giden Akbulut, kendisi için kazılan mezarı da gidip ziyaret etti. Mezarın başında bir süre oturan Akbulut, garip bir duygu olduğunu belirterek, "Asker arkadaşımın cenazesine geldim. Arkadaşımı defnettikten sonra benim için kazılan mezarı da ziyaret ettim. Şu an sağlık durumum iyi. Ölüm hak ama insan üzülüyor. Garip bir duygu" dedi.

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