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26.12.2017 14:55

Kendi kanınızla gençleşmek mümkün

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Kendi kanınızla gençleşmek mümkün
Cildin yenilenmesinde en etkili yöntemin kişinin kendi kanının kullanıldığı PRP yöntemi olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Kırçuval, “PRP, deriyi ‘doldurarak’ değil ‘gençleştirerek’ kırışıklıkların ve çizgilerin giderilmesini sağlıyor" diyor.

Cilde doğal bir canlılık kazandıran PRP (Platelet Rich Plasma); trombositten zengin plazma olarak tanımlanıyor. Trombositlerin iyileştirme gücünün yüksek olduğu için cilt sarkması, kırışıklık, leke tedavisi, sivilce izleri, yara izi, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde kullanılan yeni bir yöntem olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Kırçuval, “Trombositler, vücuttaki hasarlı dokuların onarımını sağlamak için gerekli olan ‘büyüme faktörlerini’ yapısında barındıran kan bileşenleri olarak biliniyor. Cildi onarmanın, canlandırmanın ve dolayısıyla daha genç bir görünüm kazanmanın kaynağının da bu bileşenler” dedi.

Uygulama anında etki ediyor

PRP uygulamasının en motive edici kısmının işlem uyguladıktan sonra değişimin gözle görülür derecede gerçekleşmesi olduğunu söyleyen Dr. Kırçuval, yöntemi şöyle anlattı: “Kişiden alınan 10 cc gibi az bir miktar kan, özel PRP tüpü içinde santrifüj cihazına yerleştiriliyor. Burada santrifüj cihazının görevi, uygulama için önemli olan PRP ve PPP plazmalarını ayrıştırabilmek. Bu ayrışma sonucu elde edilen trombositten zengin plazma, mezoterapi tabancası kullanılarak hasarlı olan bölgeye, kişinin ihtiyacına ve yapılış nedenine göre 3-4 seans olarak uygulanıyor”

Herhangi bir reaksiyona neden olmuyor

PRP yönteminde dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin vücuda verilmediğini söyleyen Dr. Deniz Kırçuval, “Yapılan uygulamada, tedavi amacı güden büyüme faktörleri kişinin kendi kanından ayrıştırıldığı için kişinin kendisine uygulanmasında herhangi bir reaksiyon oluşması söz konusu değil” dedi. Kırçuval, PRP uygulamasının 30-45 dakikada gerçekleştirildiğini belirtti.

Acı ve ağrı hissedilmiyor

PRP uygulamalarında işlem yapılacak bölgenin işlemden ortalama 20 dakika önce anestezik kremler kullanılarak uyuşturulduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Kırçuval, “Özellikle mezoterapi tabancasıyla yapılan uygulamalar, hastanın konforu açısından ciddi bir rahatlık sağlıyor” şeklinde konuştu. Uygulama sonrası hemen sosyal hayata dönmenin mümkün olduğunu söyleyen Dr. Deniz Kırçuval, “PRP yönteminde işlem sonrasında sosyal hayatınızı etkileyebilecek ve günlük yaşantınıza devam etmenizde sorun oluşturabilecek hiçbir aksi durum yaşanmıyor” dedi.

PRP saç tedavisi için de uygulanıyor

PRP saç tedavisinin de doku yenilenmesi yöntemi ile gerçekleştirilen, saç dökülmesinin azaltılmasına ve zayıflamış saç köklerinin canlandırılmasına yönelik uygulanan bir yöntem olduğunu söyleyen Dr. Deniz Kırçuval, “PRP, kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmeleri tedavisi için başvurulabilecek oldukça faydalı bir yöntem” dedi. Tedavide; oluşturulan plazma mezoterapi tabancası ile saç dökülmesinin başladığı ya da saç köklerinin zayıfladığı bölgeye enjekte yapıldığını belirten Dr. Deniz Kırçuval, “Bu işlem yaklaşık 20 dakika sürüyor. İşlemden sonra hastada herhangi bir acı ve iz oluşmayıp kişi normal hayatına devam edebiliyor. Tedavi sonrası saç dökülmesi normale dönerken, ince ve zayıf saç tellerinin güçlenmesiyle saçlar hacim ve canlılık kazanıyor” açıklamasında bulundu.

PRP’nin 4 büyük etkisi

Kırışıklıkları azaltır.
Deriye esneklik ve parlaklık kazandırır.
Her türlü yara izini (sivilce, ameliyat, çatlak, leke) azaltır.
Saç dökülmesini tedavi eder, saç köklerini güçlendirir.

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