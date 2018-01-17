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17.01.2018 04:40

Kendall Jenner’ın kürk giymesi tartışmaya yol açtı

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Kendall Jenner’ın kürk giymesi tartışmaya yol açtı
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, pazar günü Milan Moda Haftası kapsamında gerçekleşen bir defileye çıktı. Podyuma kürkle çıkan Jenner, adeta linç edildi.

Dünyada, vahşi hayvan katlimları hala devam ederken, ünlü modaevlerinin kürk kullanımını bıraktıkları yönünde yaptıkları açıklamalar bir nebze de olsa insanları mutlu ediyor. Lakin, Gucci, Michael Kors, Stella McCartney, Giorgio Armani, Hugo Boss, Net-a-Porter gibi lüks segment markaların öncülük ettiği akıma ayak uyduramayan ve maalesef hala kürk kullanmaktan vazgeçemeyen markaları görmek de üzüyor…

Sosyal medyadan Kendall’a kınama

Kürk kullanan markalardan biri de Dsquared 2… Pazar günü Milan Moda Haftası kapsamında 2018-2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıtan marka, içinde kürk parçaların da olduğu bir kreasyon sergiledi. Kürkü giyenlerden biri de Victoria’s Secret meleği Kendall Jenner’dı.

Defile sonrası sosyal medya üzerinden sözlü saldırılara maruz kalan Jenner’a, ağır hareketler içeren mesajlar gönderildi. PETA Direktörü Mimi Beklechi ise konu ile ilgili Independent’a konuştu: “Michael Kors’tan Gucci’ye kadar pek çok lüks markanın kürkten vazgeçmeye başlaması ve Avrupa’nın en büyük kürk üreticilerinden Norveç’in “kürk çiftçiliğini yasaklayan” ülkeler arasına giriyor olması gibi gelişmeler yaşanırken insanların podyuma “ceset taşıyan” modeller çıkaran markalara karşısında şoka uğramaları normal.”

Tartışmalar devam ederken, ne marka tarafından ne de ünlü model tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. İşte Twitter kullanıcılarının yazdıkları mesajlardan bazıları:

“Rezilsin Kendall. Kendine gel ve üzerinde bir ceset taşıdığının farkına var!”

“Kendall Jenner, rezilsin. Milyonlarca genç kız sana bakıyor ve onlara gezegenimizdeki güzel hayvanlara hiç saygı göstermemeleri için cesaretlendiriyorsun. Kürk giymenin nesinin iyi olduğunu düşünüyorsun?”

Kürk kullanmayı bırak, Kendall! Pek çok moda markası, gerçek kürk yerine sahte kürk kullanmayı seçti.”

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