Kemerli öğrenciler gönüllerince eğlendi

Kemer Belediyesi’nin ilçedeki tüm öğrencilere yönelik olarak düzenlediği Antalya Hayvanat Bahçesi gezilerine velileri ile birlikte katılan öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kemer Belediyesi ilçedeki tüm öğrencilerin yarıyıl tatilinde iyi vakit geçirmelerini sağlamak için bir dizi gezi etkinliği düzenledi. Beldibi’nden Çıralı’ya kadar bütün okullardaki öğrenciler, sömestr tatili boyunca ücretsiz olarak Antalya Hayvanat Bahçesi’ne götürülüyor.

592 ÖĞRENCİ VE VELİSİ KATILDI

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin velileri ile birlikte katılabildiği Antalya Hayvanat gezileri yarıyıl tatilinin ilk haftasında 3 kez tekrar edildi. Bu gezilere öğrenci ve velilerinden oluşan toplam 592 kişi katıldı. Etkinlikte gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrenciler, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e ve gezide emeği geçen tüm personele teşekkür ettiler.

GÜL’DEN ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT

Eğitime desteklerinin her zaman devam edeceğini kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Öğrencilere hem tablet, hem de bisiklet dağıtan bunun yanında okulların altyapı temizlik ve bakım çalışmalarını yapan ilk ve tek belediyeyiz. Yarıyıl tatilinde de çocuklarımıza hediye olarak geziler düzenliyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz ikinci dönem derslerine çok iyi çalışmaları ve ilçemizin başarı çıtasını daha yükseğe taşımalarıdır” diye konuştu.

GEZİLER DEVAM EDİYOR

Kemer Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Hayvanat Bahçesi gezileri 31 Ocak ve 3 Şubat günlerinde de devam edecek. Geziler için; Tekirova Mahallesi Hizmet Binası, Çamyuva Mahallesi Hizmet Binası, Kuzdere Mahallesi Semt Evi, Arslanbucak Düğün Salonu, Kemer Belediyesi Ana Hizmet Binası, Göynük Mahallesi Hizmet Binası ve Beldibi Mahallesi Hizmet Binası önünden araç kaldırılacak. Etkinliğe katılan öğrenciler ile velilerin ulaşımı ve giriş ücretleri Kemer Belediyesi tarafından karşılanacak.