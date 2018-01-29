  • BIST 120.491
  • Altın 163,538
  • Dolar 3,7776
  • Euro 4,6863
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
29.01.2018 12:35

Kemerli öğrenciler gönüllerince eğlendi

»
Kemerli öğrenciler gönüllerince eğlendi
Kemer Belediyesi’nin ilçedeki tüm öğrencilere yönelik olarak düzenlediği Antalya Hayvanat Bahçesi gezilerine velileri ile birlikte katılan öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kemer Belediyesi ilçedeki tüm öğrencilerin yarıyıl tatilinde iyi vakit geçirmelerini sağlamak için bir dizi gezi etkinliği düzenledi. Beldibi’nden Çıralı’ya kadar bütün okullardaki öğrenciler, sömestr tatili boyunca ücretsiz olarak Antalya Hayvanat Bahçesi’ne götürülüyor.

592 ÖĞRENCİ VE VELİSİ KATILDI

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilerin velileri ile birlikte katılabildiği Antalya Hayvanat gezileri yarıyıl tatilinin ilk haftasında 3 kez tekrar edildi. Bu gezilere öğrenci ve velilerinden oluşan toplam 592 kişi katıldı. Etkinlikte gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrenciler, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e ve gezide emeği geçen tüm personele teşekkür ettiler.

GÜL’DEN ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT

Eğitime desteklerinin her zaman devam edeceğini kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Öğrencilere hem tablet, hem de bisiklet dağıtan bunun yanında okulların altyapı temizlik ve bakım çalışmalarını yapan ilk ve tek belediyeyiz. Yarıyıl tatilinde de çocuklarımıza hediye olarak geziler düzenliyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz ikinci dönem derslerine çok iyi çalışmaları ve ilçemizin başarı çıtasını daha yükseğe taşımalarıdır” diye konuştu.

GEZİLER DEVAM EDİYOR

Kemer Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Hayvanat Bahçesi gezileri 31 Ocak ve 3 Şubat günlerinde de devam edecek.  Geziler için; Tekirova Mahallesi Hizmet Binası, Çamyuva Mahallesi Hizmet Binası, Kuzdere Mahallesi Semt Evi, Arslanbucak Düğün Salonu, Kemer Belediyesi Ana Hizmet Binası, Göynük Mahallesi Hizmet Binası ve Beldibi Mahallesi Hizmet Binası önünden araç kaldırılacak. Etkinliğe katılan öğrenciler ile velilerin ulaşımı ve giriş ücretleri Kemer Belediyesi tarafından karşılanacak. 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konak’ta zamanda yolculuk başladı29 Ocak 2018 Pazartesi 10:36
  • Kış olduğuna kimse inanamıyor29 Ocak 2018 Pazartesi 10:23
  • Kahvesine 'Yancı Hakları Beyannamesi' astı 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:04
  • "İyi ki varsınız.."29 Ocak 2018 Pazartesi 09:58
  • Gizli Dünya minikler için sergilendi29 Ocak 2018 Pazartesi 09:55
  • Define ararken hayatını kaybetti29 Ocak 2018 Pazartesi 09:24
  • AKM'de inşaat aralıksız sürüyor29 Ocak 2018 Pazartesi 09:23
  • Çukurova'da Afrin şehitleri için mevlüt okundu29 Ocak 2018 Pazartesi 09:16
  • Karşıyaka’nın havuzunda 6 ayda 20 bin kişi yüzdü29 Ocak 2018 Pazartesi 09:04
  • Adana'nın değerleri EMITT Fuarı'na taşındı29 Ocak 2018 Pazartesi 08:57
    • FOTO GALERİ
    • Adanalıların kar sevinci
    • Kış olduğuna kimse inanamıyor
    • Grammy gecesinde Rihanna'dan vahşi performans
    VİDEO GALERİ
    • Yıldız Tilbe yine O Ses Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti!
    • Isparta'da yangın: 2 ölü
    • Vagner Love, İstanbul'a geldi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti