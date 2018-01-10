Kemer'den Çankaya'ya ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ü makamında ağırladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ü makamında ağırladı. Ziyarete, Kemer Turizmciler Derneği (KETOB) Başkanı Şener Gürler ve otel işletmecileri de katıldı.

Mustafa Gül’ün yerli turizmi canlandırmak amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği ziyarette, Kemer ve Çankaya ile ilgili çalışmalar anlatıldı.

Çankaya’nın, Ankara’nın en önemli ilçesi olduğunu ifade eden Mustafa Gül; “Belediye Başkanımızla fikir alışverişi yapmak ve ziyaret etmek istedik, teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen de “Kemer Türkiye'mizin incisi. Kemer’in bu noktaya gelmesinde sevgili başkanımızın çok büyük emeği var, kendisini kutluyorum. Ben de en kısa sürede Kemer’e ziyarette bulunacağım” diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Taşdelen’e Kemer’in fotoğraflarını armağan etti.