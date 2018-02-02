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02.02.2018 15:20

Kemer Belediyesi’nden okul sırası yardımı

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Kemer Belediyesi’nden okul sırası yardımı
Kemer Belediyesi Kemer’e bağlı mahallelerde ki eksikleri göz önünde bulundurarak, okulların öğrenci sıralarını yenilemeye başladı. 100 ders masası ve sandalyesi Kemer Merkez İlkokulu'na Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tarafından  teslim edildi.

Eğitim ve öğretime önem veren Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer’e bağlı mahallelerde ki okulların ders masalarını yenileme çalışmaları başlattı. İhtiyaca göre yenilenen 100 adet ders masası ve sandalyeleri Kemer Merkez İlkokulu’na teslim edildi.

EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ

Eğitime katkılarının süreceğini iafede eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Göreve geldiğimiz bugüne eğitime olan desteğimizi  hiç kesmedik. Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek sağladık.Belediye olarak okullarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim görmesi için sınıflardaki eksiklikleri gidererek son derece modern sınıflarda eğitim yapılmasına gayret ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir.Bizlere düşen görev onlara bu imkanı sağlamaktır. Sosyal devletin üç ayağı eğitim, sağlık ve adalettir.Bunlar arasında eğitim olmazsa diğer iki ayak da devam edemez.Eğitimsiz toplumda demokrasi de olmaz. Onun için eğitime çok önem veriyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.Yeni ders sıraları öğrencilerimize hayılı olsun. İnşallah öğrencilerimiz yeni eğitim-öğretim yılında yeni ders sıralarında güzel başarılara imza atacaklardır” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Belediyenin eğitim konusunda her zaman duyarlı olduğunu ve desteklerini sürdürdüğünü ifade eden Kemer Merkez İlköğretim Okulu Müdürü Faruk Şahin, okulun eksikliklerinin giderilmesinde yardımda bulunan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’e teşekkür etti.

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