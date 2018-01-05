Kemal Kılıçdaroğlu ziyarete gitti; yandaş medya manipüle etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşamın ilerleyen saatlerinde Acıbadem Hastanesinde hasta olarak yatan arkadaşını ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki Özel Acıbadem Hastanesinde yatmakta olan bir arkadaşını ziyarete gitti. Bir süre hastanede kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra hastaneden ayrıldı.

YANDAŞ MEDYADAN MANİPÜLASYON

Kılıçdaroğlu’nun Acıbadem Hastanesine gittiği bilgisi Ankara kulislerinin bir anda hareketlenmesine neden oldu. Bazı yandaş televizyonların yayınlarının “Son dakika” ibaresiyle “Kılıçdaroğlu Acıbadem Hastanesinde” diye duyurması gecenin gündemine oturdu. Yandaş medya bugün Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden alınmasıyla CHP lideri Kılıçdaroğlu üzerinden algı çabası olarak algılandı.

(halktv)