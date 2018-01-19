Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı uyardı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Olası Afrin operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu "Afrin El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. Amerika'nın da Rusya'nın da Suriye'nin de kabulü vardı. 72 şehidiğimiz vardı. Önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek Akar'ın gerek Fidan'ın çabaları kayda değerdir. Diplomasi sonuna kadar zorlanmalı. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Oraya asker sokacaksanız, seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder önce. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme. " dedi.