Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na o ifadeler sonrası hak verdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'nın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili özeleştiri verdiği yazısının ilgili bölümü şöyle.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN HAKLI OLDUĞU BİR KONU



MECLİS önünde kendini yakmaya kalkışan geçim derdindeki vatandaşa “Git kendini Saray’da yak” dediği için hunharca eleştirdiğim Kemal Kılıçdaroğlu...

“Ben öyle bir şey demeseydim, konuyu haber bile yapmayacaklardı. Beni öyle dediğim için eleştirdiler de halkın konudan haberi olmuş” demiş.

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Her ne kadar özendirici olmamak için intihar girişimi haberi vermemek gibi bir prensibimiz olsa da...

“Geçim sıkıntısı nedeniyle Meclis önünde kendini yakmaya kalkan vatandaş”konusunda, intihara özendirici olmamaya aşırı dikkat ederek de olsa haber vermeliydik.

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Madem Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Git kendini Saray’da yak” sözünü eleştirirken intihar girişimi konusuna girmeyi sakıncalı bulmadık...

Hiç değilse özenli bir dille haber yapmalıydık, yapabilmeliydik.

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Ben kendi adıma özeleştirimi veriyorum:

Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda sonuna kadar haklıdır.

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Bu arada minik bir uyarı:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda sonuna kadar haklı olması...

“Git kendini Saray’da yak” gibi şefkatsiz bir gafın tatsızlığını asla ortadan kaldırmıyor.

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