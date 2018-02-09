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09.02.2018 15:40

Kelliğe karşı mucize buluş: Kızartma yağı

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Kelliğe karşı mucize buluş: Kızartma yağı
Küresel fast food zincirinin yağın köpürmesini engellemek için kullandığı kimyasal, denek farelerin tüylenmesini sağladı.

Bilim insanları, küresel fast food zincirinin patates kızartmak için kullandığı yağa eklenen bir maddenin, saç kökü üretimini artırdığını tespit etti.

BİNLERCE SAÇ KÖKÜ

"Biomaterials" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, patates kızartmak için kullanılan yağın içine eklenen "dimetilpolisiloksan" isimli kimyasalın saç kökü üretimine yardımcı olduğunu saptadı.

 Araştırmacılar, önce bu kimyasalı kullanarak bir kerede binlerce saç kökü üretmeyi başardı, daha sonra da saç köklerini farelerin hiç tüy olmayan sırtına ekti. Farelerin sırtlarının, işlemin ardından tüylendiği gözlendi.

 KELLİĞİN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

 Araştırma ekibinin lideri Prof. Junji Fukuda, yaptığı açıklamada, oldukça basit olan bu yöntemle bir kerede çok sayıda saç kökü üretildiğini ve yöntemin özellikle erkeklerde kelliğin tedavisinde kullanılabileceğini ifade etti.

 Halihazırda laboratuvar şartlarında bir kerede çok daha az sayıda kök elde edilebiliyor.

 Dimetilpolisiloksan, patates kızartılan yağın köpürmesini engellemek için kullanılıyor. (Sputnik)

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