  • BIST 119.303
  • Altın 162,410
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -4 °C
31.01.2018 09:50

Kazım Kurt: Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı istemiyorum

»
Kazım Kurt: Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı istemiyorum
Eskişehir'de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sınır ötesi harekatı onaylamadığını söyledi. Kurt "Gariban çocukların şehit olacağı bir savaşı istemiyorum" dedi.

CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir’de bir derneğin etkinliğinde konuştu. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı onaylamadığını belirten Kurt, şunları söyledi:

“Bu harekat yanlış dış politikalar yüzünden meydana gelmiş bir harekattır. Bu harekatı onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı, bir savaşı istemiyorum. Hiç kimsenin kanı dökülmesin. Hiç kimsenin kanı, hiçbir petrol dolarından daha az değerli değildir. O nedenle biz Türkiye’de bu konularda tavır koyan, kavga veren, 500 kilometreyi tek başına yürümeyi göze alan bir genel başkanın sizlere selamını getiriyorum. Onun etrafında birleşelim. Onunla birlikte yürüyelim diyorum.” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li gençler Konyalı’yı yalnız bırakmadı31 Ocak 2018 Çarşamba 08:38
  • CHP’li Tekin Bingöl'den 'çarşaf liste' açıklaması31 Ocak 2018 Çarşamba 08:25
  • Sarıbay: Kişiye özel OHAL olamaz31 Ocak 2018 Çarşamba 08:24
  • CHP'li Bektaşoğlu'nun doğalgaz isyanı31 Ocak 2018 Çarşamba 08:04
  • CHP'de geri sayım başladı, genel başkanlık için adaylar kimler?31 Ocak 2018 Çarşamba 02:52
  • Kazım Kurt: Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı istemiyorum31 Ocak 2018 Çarşamba 01:53
  • Çorum CHP İl Başkanı: Kılıçdaroğlu’na 11 il başkanı destek veriyor31 Ocak 2018 Çarşamba 00:38
  • Kocasakal: Kendimi ülkeme borçlu hissettiğim için adayım31 Ocak 2018 Çarşamba 00:30
  • AKP'li İl Başkanı: Bu ülkede Kürt sorunu yoktur30 Ocak 2018 Salı 22:22
  • CHPli Yedekci: "Kimsenin diktasına eyvallah demeyeceğiz"30 Ocak 2018 Salı 20:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti