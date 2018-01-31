Kazım Kurt: Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı istemiyorum

Eskişehir'de, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sınır ötesi harekatı onaylamadığını söyledi. Kurt "Gariban çocukların şehit olacağı bir savaşı istemiyorum" dedi.

CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir’de bir derneğin etkinliğinde konuştu. Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı onaylamadığını belirten Kurt, şunları söyledi:

“Bu harekat yanlış dış politikalar yüzünden meydana gelmiş bir harekattır. Bu harekatı onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı, bir savaşı istemiyorum. Hiç kimsenin kanı dökülmesin. Hiç kimsenin kanı, hiçbir petrol dolarından daha az değerli değildir. O nedenle biz Türkiye’de bu konularda tavır koyan, kavga veren, 500 kilometreyi tek başına yürümeyi göze alan bir genel başkanın sizlere selamını getiriyorum. Onun etrafında birleşelim. Onunla birlikte yürüyelim diyorum.”